L’esposto di 123 medici contro Bassetti, accuse sui vaccini: “Ho tutti i vostri nomi, vi denuncio io”



I colleghi chiedono che l’infettivologo genovese venga “sottoposto a procedimento disciplinare” per aver violato le “più elementari norme del Codice deontologico”. La risposta: “Gigantesco autogol. Finché si parla al bar è un conto, non quando lo si fa per iscritto…”

Continua a leggere



I colleghi chiedono che l’infettivologo genovese venga “sottoposto a procedimento disciplinare” per aver violato le “più elementari norme del Codice deontologico”. La risposta: “Gigantesco autogol. Finché si parla al bar è un conto, non quando lo si fa per iscritto…”

Continua a leggere

Continua a leggere