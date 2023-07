Lignano Sabbiadoro, attraversa la strada in bici e un’auto lo travolge: ricoverato un bimbo di 7 anni



Un bimbo di 7 anni è stato travolto da una macchina mentre attraversava la strada in bici a Lignano Sabbiadoro. Il piccolo è stato trasportato in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe al momento in pericolo di vita.

