Litiga con la compagna e le stacca un orecchio a morsi, poi prova sfondare una casa con l’auto



È accaduto a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, 55enne, aveva provato ad usare la macchina come ‘ariete’ contro l’abitazione dove si era rifugiata la sventurata. Ora è accusato di lesioni personali gravissime e maltrattamenti in famiglia.

