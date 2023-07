L’oroscopo di oggi 11 luglio 2023: Scorpione e Acquario sono senza parole



L’oroscopo di oggi, martedì 11 luglio 2023, vede un nuovo spostamento di pianeti veloci. Mercurio passa in Leone per un dialogo divertente, teatrale e molto coinvolgente soprattutto per Ariete, Sagittario e Leone stesso. Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

