L’oroscopo di oggi 12 luglio 2023: Cancro e Capricorno pronti a guarire da vecchie ferite



Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 12 luglio 2023, le vecchie ferite vengono a galla, soprattutto per i Toro, Vergine e Capricorno. Con la Luna in Toro siamo però pronti a guarirle per davvero: il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato l’Acquario.

