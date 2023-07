L’oroscopo di oggi 24 luglio 2023: tanti auguri Leone!



Con l’oroscopo di oggi, lunedì 24 luglio 2023, iniziamo a festeggiare i nati sotto il segno del Leone. Oggi la bella Luna in Bilancia insieme al Sole in Leone sono perfetti per chi volesse organizzare feste indimenticabili. Il segno fortunato è l’Ariete mentre il segno sfortunato i Gemelli.

