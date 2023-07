Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 4 luglio: le regioni a rischio



Per la giornata di martedì 4 luglio il Dipartimento di Protezione civile ha emesso una allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico che riguarda settori di Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise e Trentino Alto Adige.

