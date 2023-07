Maltempo Emilia, violente grandinate a Bologna, Parma e Reggio: danni alle auto, suonano gli allarmi



Temporali e disagi in Emilia Romagna, a Bologna il centro della città è stato colpito da una forte grandinata, con chicchi grandi come noci che fanno suonare gli allarmi delle auto in sosta.

