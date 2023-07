Manfredonia, cosa è successo ai due fratellini di 6 e 7 anni trovati morti nella vasca d’irrigazione



La procura intende aprire un’inchiesta sul dramma avvenuto in località Borgo Fonterosa, territorialmente forse nel Comune di Zapponeta. Un’ipotesi al vaglio è i piccoli che siano entrati per fare il bagno nel bacino per la raccolta di acqua e non siano più riusciti a risalire.

