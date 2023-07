Masso piomba in spiaggia tra i turisti, bimba colpita al volto e ferita: paura in Sardegna



L’incidente mentre la piccola era in acqua insieme ai genitori giunti in Ogliastra dalla provincia di Trento per le vacanze. La bambina è stata colpita da una scheggia ad uno zigomo ma ha rischiato danni più gravi visto che la ferita è ad appena un centimetro dall’occhio.

