Mazzette dai pazienti oncologici, il gip sul medico Lorusso: “Approfittava della sudditanza psicologica”



Secondo il gip del tribunale di Bari, il medico Vito Lorusso approfittava della situazione di difficoltà dei suoi pazienti per ottenere mazzette in denaro. Il medico è stato arrestato giovedì in flagranza di reato.

