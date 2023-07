Melania Rea, la rabbia del fratello contro Parolisi: “Crudeltà nel sangue, ecco tutte le sue bugie”



Parole durissime quelle espresse dal fratello di Melania Rea in cui l’uomo smonta le ricostruzioni fatte da Salvatore Parolisi su quel terribile delitto, bollandole come menzogne: “Ha inventato di sana pianta bugie su bugie come d’altronde ha sempre fatto”.

