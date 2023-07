Meteo, in arrivo la “tempesta di caldo”. L’allarme di Greta Thunberg: “Afa record in tutto il mondo”



In tutto il mondo è scoppiata l’emergenza afa. Se in Italia è in arrivo “l’hot storm” con l’anticiclone Caronte che farà superare tutti i record di temperature, anche nel resto d’Europa e negli Usa è allarme. Greta Thunberg: “Abbiamo vissuto i momenti più caldi mai registrati”.

Continua a leggere



In tutto il mondo è scoppiata l’emergenza afa. Se in Italia è in arrivo “l’hot storm” con l’anticiclone Caronte che farà superare tutti i record di temperature, anche nel resto d’Europa e negli Usa è allarme. Greta Thunberg: “Abbiamo vissuto i momenti più caldi mai registrati”.

Continua a leggere

Continua a leggere