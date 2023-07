Morso dal serpente che aveva in casa, 28enne finisce in terapia intensiva: antidoto dalla Svizzera



Un ragazzo di 28 anni della Repubblica di San Marino è finito in terapia intensiva dopo essere stato morso da una vipera della sabbia che teneva in casa. L’antidoto preso in Svizzera in caso di somministrazione.

