Morta la mamma di Chiara Gualzetti, il papà: “Uccisa dal dolore, continuerò la nostra battaglia”



Il papà di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa a coltellate da un amico a Monteveglio, sulla morte della moglie Giusi per un tumore: “È certo che i forti dolori somatizzati sono causa scatenante di questi mali. Ha lottato fino alla fine: era convinta che fosse necessario portare avanti una battaglia per non rendere vana la morte di nostra figlia”.

