Movimenti anomali del palazzo, scatta l’allarme: 32 famiglie evacuate a Genova



L’edifico è stato evacuato oggi a Genova dopo che i sensori piazzati per sorvegliare lo stabile hanno segnalato un movimento anomalo. “A causare gli spostamenti non sono i lavori del canale per lo scolmatore del Bisagno” ha spiegato l’assessore alla Protezione Civile del Comune.

Continua a leggere



L’edifico è stato evacuato oggi a Genova dopo che i sensori piazzati per sorvegliare lo stabile hanno segnalato un movimento anomalo. “A causare gli spostamenti non sono i lavori del canale per lo scolmatore del Bisagno” ha spiegato l’assessore alla Protezione Civile del Comune.

Continua a leggere

Continua a leggere