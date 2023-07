Neonato morto tra i migranti recuperati in mare dalla nave Dattilo della Guardia costiera



C’è un neonato morto nel gruppo di naufraghi recuperati in mare nelle ultime ore dalla nave Dattilo della Guardia costiera, arrivati a Reggio Calabria. Non si sa nulla delle cause della morte del piccolo, sul corpicino sarà disposta un’autopsia.

