Non ammessa alla Maturità con 5 insufficienze ma supera test all’università: Tar ordina l’ammissione



Protagonista della vicenda una studentessa di un liceo di Trento esclusa dall’esame di Maturità per cinque gravi insufficienze in materie chiave come matematica, fisica, scienze naturali, diritto e italiano.

