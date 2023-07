“Non riesco a respirare, venite subito”, l’ambulanza del 118 arriva ma era uno scherzo



Dopo il caso in Romagna, anche in Puglia qualcuno ha finto un malore inesistente mettendo in allarme il 118. “Chiamare l’ambulanza per futili motivi è un atto di profonda inciviltà ed è un reato” hanno ricordato molti sanitari.

Continua a leggere



Dopo il caso in Romagna, anche in Puglia qualcuno ha finto un malore inesistente mettendo in allarme il 118. “Chiamare l’ambulanza per futili motivi è un atto di profonda inciviltà ed è un reato” hanno ricordato molti sanitari.

Continua a leggere

Continua a leggere