Nuoro, uccise lo zio a bastonate per alcuni terreni: condannato a 22 anni di carcere



Gian Michele Giobbe è stato ritenuto colpevole in corte d’assise a Nuoro dell’omicidio dello zio Esperino, ucciso a Orotelli, in Sardegna, il 17 ottobre 2020. Il pm: “Ucciso come un animale”

Continua a leggere



Gian Michele Giobbe è stato ritenuto colpevole in corte d’assise a Nuoro dell’omicidio dello zio Esperino, ucciso a Orotelli, in Sardegna, il 17 ottobre 2020. Il pm: “Ucciso come un animale”

Continua a leggere

Continua a leggere