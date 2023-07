Padova, si finge medico per andare a fare sesso col marito ricoverato in ospedale: fermata dalla polizia



La donna, in evidente stato di alterazione, ha tolto l’agocanula al compagno ricoverato a Padova e, seminuda, è stata sorpresa in atteggiamenti intimi con lui. Ora rischia una denuncia per ricettazione, esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona.

