Palermo, gli incendi bloccano le ambulanze: anziana muore in casa perché nessuno può soccorrerla



L’anziana ieri aveva la febbre alta, ma i soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco non sono riusciti a far arrivare l’ambulanza fino alla sua casa per il grosso rogo divampato nella zona di San Martino delle Scale.

Continua a leggere



L’anziana ieri aveva la febbre alta, ma i soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco non sono riusciti a far arrivare l’ambulanza fino alla sua casa per il grosso rogo divampato nella zona di San Martino delle Scale.

Continua a leggere

Continua a leggere