Palermo, malore in spiaggia: 50enne va in arresto cardiaco, salvato da una dottoressa



Momenti di paura in un lido di Isola delle Femmine. Il gran caldo di questi giorni ha rischiato di essere fatale per un bagnante. Per sua fortuna lì vicino c’era una ginecologa. È stata lei a rianimarlo, salvandogli la vita.

