Papa Francesco a un giovane transessuale: “Dio ci ama come siamo. Non arrenderti, vai avanti”



Bergoglio: “Dio ci ama come siamo. Dio ci accarezza sempre. Dio è padre, madre, fratello, tutto per noi. E capire questo è difficile, ma Lui ci ama come siamo. Non arrenderti…”.

Continua a leggere



Bergoglio: “Dio ci ama come siamo. Dio ci accarezza sempre. Dio è padre, madre, fratello, tutto per noi. E capire questo è difficile, ma Lui ci ama come siamo. Non arrenderti…”.

Continua a leggere

Continua a leggere