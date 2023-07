Papa Francesco: “Sono disgustato e indignato dal rogo del Corano in Svezia”



Bergoglio: “Qualsiasi libro considerato sacro dalla propria gente deve essere rispettato dei suoi credenti, e la libertà di espressione non deve mai essere usata come scusa per disprezzare gli altri”.

Continua a leggere



Bergoglio: “Qualsiasi libro considerato sacro dalla propria gente deve essere rispettato dei suoi credenti, e la libertà di espressione non deve mai essere usata come scusa per disprezzare gli altri”.

Continua a leggere

Continua a leggere