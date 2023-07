Papà, nonna e bimbo uccisi da un’auto in vacanza: la conducente forse distratta dal cellulare



La tragedia a Santo Stefano di Cadore: le vittime, della provincia di Venezia, si trovavano sulle Dolomiti bellunesi per qualche giorno di vacanza nella casa in montagna. Sembrerebbe che l’auto viaggiasse a forte velocità e che non sarebbero stati riscontrati segni di frenata.

