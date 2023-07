Parolisi parla in tv dopo la condanna per l’omicidio di Melania Rea: “Sarà dura, ci sono pregiudizi”



“Chi l’ha visto?” intervista questa sera Salvatore Parolisi, condannato in via definitiva per l’omicidio della moglie Melania Rea. Rabbia del fratello di Melania: “In tv ripeterà che è innocente”.

