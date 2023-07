Patrick Zaki si è laureato a Bologna con 110 e lode: “Festa vera ci sarà quando sarai qui”



Laurea in videocollegamento per Patrick Zaki: lo studente egiziano, non autorizzato a lasciare l’Egitto, è stato proclamato con 110 e lode dottore del master Gemma in “women’s e gender studies” a Bologna.

