Patrick Zaki torna in carcere in Egitto, la fidanzata Reny Iskander: “Volevamo sposarci e ricominciare”



Patrick Zaki è stato condannato a 3 anni di carcere in Egitto dopo la laurea conseguita (da remoto) all’Università di Bologna. L’attivista per i diritti umani è stato portato via subito dopo la sentenza. La fidanzata Reny Iskander a Fanpage.it: “Volevamo sposarci e ricominciare, impensabile credere che Patrick fosse una minaccia”

