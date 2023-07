Per mesi sbaglia corsia al semaforo, 21 multe: “Ne ho pagate 3 ma ora basta, piuttosto il carcere”



L’imprenditore torinese protagonista della singolare vicenda non ha intenzione di pagare gli oltre diecimila euro di multe: “Mi mandino in carcere o mi facciano lavorare due anni gratis per il Comune”.

Continua a leggere



L’imprenditore torinese protagonista della singolare vicenda non ha intenzione di pagare gli oltre diecimila euro di multe: “Mi mandino in carcere o mi facciano lavorare due anni gratis per il Comune”.

Continua a leggere

Continua a leggere