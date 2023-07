Perché gli eventi estremi come ondate di calore e nubifragi aumenteranno sempre più in futuro



Il climatologo Giulio Betti: “A causa del cambiamento climatico le ondate di calore ed altri eventi estremi in futuro saranno sempre più frequenti; bisogna fare in modo che la situazione non precipiti sempre di più, e per farlo occorrono politiche di mitigazione delle emissioni di gas climalteranti. Altrimenti il clima peggiorerà a una velocità tale che non riusciremo mai ad adattarci”.

Continua a leggere



Il climatologo Giulio Betti: “A causa del cambiamento climatico le ondate di calore ed altri eventi estremi in futuro saranno sempre più frequenti; bisogna fare in modo che la situazione non precipiti sempre di più, e per farlo occorrono politiche di mitigazione delle emissioni di gas climalteranti. Altrimenti il clima peggiorerà a una velocità tale che non riusciremo mai ad adattarci”.

Continua a leggere

Continua a leggere