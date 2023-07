Picchia la figlia per anni, papà assolto dal giudice: “Botte per salvarla dalla droga”



Per il giudice l’intento dell’uomo era sottrarre la figlia dal tunnel della tossicodipendenza e le continue liti in casa avevano portato anche ad aggressioni da parte della figlia al padre. Per questo il genitore è stato assolto dal reato di maltrattamenti perché “il fatto non sussiste”.

