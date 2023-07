Pullman in fiamme sull’A12 a Genova, l’autista ultimo a uscire: “Non sono un eroe, è dovere”



“Non sono un eroe, lo avrebbe fatto chiunque” ha dichiarato Salvatore Todaro, l’autista del pullman che si è incendiato in galleria in A12 domenica tra Recco e Nervi, a Genova. Il 56enne è stato l’ultimo a uscire per aiutare una coppia di anziani rimasta indietro.

