Quando torna il caldo al Nord dopo il maltempo e i temporali: le previsioni meteo



Oggi giovedì 13 luglio e domani venerdì 14 luglio si registreranno gli ultimi strascichi di maltempo nel Nord Italia. Dalla prossima settimana l’Anticiclone africano farà alzare le temperature con record in alcune città come per esempio Roma che toccherà i 43 gradi.

