Reggio Emilia, rapina una banca e minaccia di farsi saltare in aria, arrestato



È accaduto oggi a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Il malvivente, lasciando intendere di avere una bomba in tasca, ha chiesto di consegnare il denaro altrimenti si sarebbe fatto saltare in aria.

