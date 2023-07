Rimini, mamma si ubriaca, abbandona i figli in hotel e continua a sbronzarsi nei bar: arrestata



La donna, turista francese di 49 anni, è stata tratta in arresto in flagranza dai carabinieri di Rimini con l’accusa di abbandono di minori: aveva lasciato per ore nella camera d’hotel i figli di 10 e 11 anni per andare a ubriacarsi in città.

