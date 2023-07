Rodi in fiamme, la parte sud est dell’isola senza acqua ed elettricità: “Cenere ovunque”



“Lindos è una città deserta – racconta Stefano a Fanpage.it – siamo rimasti per tre giorni in albergo con la cenere sui vestiti, in stanza, nei locali, in spiaggia. Chi aveva dei generatori ha continuato a lavorare, ma è praticamente tutto chiuso”.

