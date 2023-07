Salvatore Parolisi: “Mia moglie Melania Rea era bellissima. Se l’ho uccisa io, provatemelo”



L’intervista a Salvatore Parolisi in permesso premio durante la puntata in onda di Chi l’ha visto? su Rai 3: “Melania era bellissima, Ludovica era solo una scappatella. Al giudice ho detto: se ho fatto una cosa del genere e me lo provate datemi l’ergastolo. Perché a me non l’hanno mai provato”.

Continua a leggere



L’intervista a Salvatore Parolisi in permesso premio durante la puntata in onda di Chi l’ha visto? su Rai 3: “Melania era bellissima, Ludovica era solo una scappatella. Al giudice ho detto: se ho fatto una cosa del genere e me lo provate datemi l’ergastolo. Perché a me non l’hanno mai provato”.

Continua a leggere

Continua a leggere