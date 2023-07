Savona, autobus precipita in una scarpata: autista sbalzato fuori dal mezzo e trovato sotto un masso



Incidente nella mattinata di oggi in Liguria: un autobus di linea è finito in un burrone nella zona del Santuario di Savona, lungo la SP 12, in località Cimavalle. Ci sono feriti: il conducente sbalzato fuori dall’abitacolo è stato trovato incastrato sotto un masso.

