Sbaglia manovra in retromarcia e finisce in un burrone: Claudio muore davanti agli occhi della figlia



Incidente mortale ieri in val di Susa: un uomo di 59 anni, Claudio Scrizzi, è morto dopo essere finito in un burrone a seguito di una manovra sbagliata in retromarcia. A dare l’allarme è stata la figlia 19enne, che era scesa dalla vettura in attesa che terminasse di parcheggiare.

