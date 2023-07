Scuola, gli esami di riparazione anticipati ad agosto per chi è stato rimandato: la nota del Ministero



In una circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito la decisione di anticipare entro fine agosto gli esami di riparazione per gli alunni che sono stati promossi con debiti formativi. Ciò significa che i professori, in particolare coloro che hanno preso parte all’esame di Maturità, avranno almeno una settimana di ferie in meno.

