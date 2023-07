“Se entri in casa ti brucio”, minaccia la ex davanti alla figlia minorenne: bimba in lacrime



Un 55enne di origini romene è stato arrestato a Maletto (Catania) per i continui maltrattamenti perpetrati nei confronti della ex moglie e della figlia piccola. L’uomo ora è in carcere.

Continua a leggere



Un 55enne di origini romene è stato arrestato a Maletto (Catania) per i continui maltrattamenti perpetrati nei confronti della ex moglie e della figlia piccola. L’uomo ora è in carcere.

Continua a leggere

Continua a leggere