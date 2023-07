Shalom, l’inchiesta diventa un podcast: dal 18 luglio in sei puntate su Spotify



Il podcast, realizzato dal team investigativo Backstair, ripercorre in sei episodi i mesi dell’indagine sotto copertura che ha portato alla luce le condizioni in cui vivono circa 250 persone nella comunità terapeutica Shalom di Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia.

