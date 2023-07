Si affaccia al balcone ma cede la balaustra, 42enne precipita dal terzo piano: in gravi condizioni a Lecce



L’incidente a Gallipoli, in provincia di Lecce. La donna era sul balcone quando due colonnine in pietra leccese che formano i balconi del palazzo hanno ceduto facendola precipitare per diversi metri.

Continua a leggere



L’incidente a Gallipoli, in provincia di Lecce. La donna era sul balcone quando due colonnine in pietra leccese che formano i balconi del palazzo hanno ceduto facendola precipitare per diversi metri.

Continua a leggere

Continua a leggere