Si presenta al bar con la motosega e taglia i tavoli: “Fate troppo chiasso”



L’assurdo gesto, immortalato anche in un video pubblicato poi sui social, ha visto come protagonista un 65enne di San Mauro Pascoli, cittadina romagnola in provincia di Cesena-Forlì, poi sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

