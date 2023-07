Spara e uccide la moglie 40enne del fratello, poi va in caserma e confessa: omicidio a Fossombrone



Omicidio a Fossombrone, nel Pesarese, in una zona di campagna, dove un uomo avrebbe prima ucciso la moglie dl fratello a colpi di pistola, poi si sarebbe presentato in caserma e si sarebbe costituito. Indagini in corso.

