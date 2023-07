Torino, la Guardia di Finanza ha scoperto 140 tonnellate di falso cibo made in Italy



Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 140 tonnellate di generi alimentari riportanti segni e simboli tipici del “Made in Italy”, ma in realtà interamente prodotti in altri Paesi dell’Unione europea come Spagna, Ungheria e Paesi Bassi.

