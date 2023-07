Torino, sciopero lavoratori di Mondo Convenienza, magazzino bloccato: “Facciamo turni di 10-11 ore”



Da due giorni sono in sciopero un centinaio di magazzinieri, autotrasportatori e montatori di Veneta Logistic, società che ha in appalto la gestione del magazzino di Mondo Convenienza a Settimo Torinese. Lo stabilimento è bloccato e i mezzi non possono entrare né uscire. Oggi una delegazione di 40 lavoratori si è presentata in Questura chiedendo di interrompere lo sciopero.

