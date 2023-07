Trasforma mattonella in pugnale e ferisce agenti, altri 4 anni per Igor il Russo: “Torno a cercarvi”



Norbert Feher condannato in Spagna per aver aggredito alcuni agenti penitenziari durante una ispezione in cella. Tra le sue cose trovati alcuni scritti minacciosi: “Tornerò e cercherò ognuno di voi”.

