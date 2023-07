Tredicenne incinta abusata dal padre in ospedale a Torino, l’uomo ci aveva provato il giorno prima



L’uomo di 35 anni avrebbe provato a violentare la minore per due volte nella stessa stanza d’ospedale dove la figlia era ricoverata. Si indaga in famiglia per capire se qualcuno sapesse.

Continua a leggere



L’uomo di 35 anni avrebbe provato a violentare la minore per due volte nella stessa stanza d’ospedale dove la figlia era ricoverata. Si indaga in famiglia per capire se qualcuno sapesse.

Continua a leggere

Continua a leggere